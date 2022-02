Bidens rådgiver: Angrebet på Ukraine vil starte med luftangreb

National sikkerhedsrådgiver siger, at USA endnu ikke ved, om Putin angriber Ukraine, men det kan ske under OL.

Rusland er klar til at starte et angreb på Ukraine, hvad dag det skal være, og det ville i så fald starte med et luftangreb, siger præsident Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, på et pressemøde.

Men USA ved ikke, hvad der foregår i hovedet på Ruslands præsident, Vladimir Putin, om han vil gøre alvor af at starte en krig.

- Vi ved ikke om han har truffet en endelig beslutning om en invasion, siger Sullivan.

- Men jeg ønsker at sige det klart: at den (en invasion, red.) kunne begynde under de vinterolympiske lege trods alle spekulationer om, at det kun ville kunne ske efter OL, fastslår han.

Vinter-OL i Beijing slutter næste weekend.

Han opfordrer alle amerikanske borgere, der opholder sig i Ukraine, til at komme ud af landet inden for det næste døgn eller to.

For skulle der blive iværksat et russisk luftangreb, så vil det blive svært at slippe ud af landet, lader han forstå.

USA har den seneste uge vurderet, at Rusland har samlet en styrke på 130.000 soldater langs grænsen til det østlige Ukraine og ved Hvideruslands grænse til Ukraine.

Rusland har benægtet, at landet planlægger et angreb på Ukraine, men tilliden til Putin er i bund hos de Nato-allierede. Her har adskille lande, heriblandt Danmark, fredag aften besluttet at opfordre deres borgere til at forlade Ukraine, og rejser til landet frarådes.

Sullivan siger, at truslen om en russisk invasion har styrket sammenholdet i Nato mere "end på noget tidspunkt i nyere tid".

