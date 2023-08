Bidens regering godkender millionstøtte til Taiwans militær

Den amerikanske regering har godkendt en militærdonation på op til 80 millioner dollar til Taiwan.

Midlerne skal overføres via programmet Foreign Military Financing (udenlandsk militærfinansiering, red.), som normalt er målrettet suveræne stater.

Det fremgår af en orientering til USA's Kongres, som nyhedsbureauet Reuters har læst. Nyhedsbureauet AP har også skrevet om donationen.

Det er opsigtsvækkende, at USA vælger at bruge Foreig Military Financing-programmet, der også benævnes FMF, til at støtte Taiwan, da programmet sædvanligvis er målrettet suveræne stater.

Men USA anser ikke Taiwan for at være en suveræn stat.

Taiwans status har været centrum for en årtier lang strid mellem Taiwan og Kina. Sidstnævnte anser Taiwan for at være kinesisk territorium og for at være en kinesisk udbryderprovins.

Det afviser styret i Taiwan.

En talsperson for USA's udenrigsministerium bekræfter, at der er sendt en orientering til Kongressen, men siger samtidig, at den amerikanske regering ikke har ændret sin position i forhold til Taiwans status.

Regeringen i Taiwan har udtrykt sin taknemmelighed for militærstøtten fra USA, men har ikke ønsket at komme med yderligere kommentarer.

/ritzau/Reuters