Bidens stabschef: De første ministre afsløres på tirsdag

USA's kommende præsident, Joe Biden, vil tirsdag afsløre de første navne på de ministre, han har valgt til sin regering.

Det siger Bidens kommende stabschef, Ron Klain, i et tv-interview søndag.

- Men hvis I vil vide, hvilke ministerier det drejer sig om, og hvem der vil være i de ministerier, må I vente på, at den kommende præsident selv siger det på tirsdag, siger Klain til ABC News.

Biden har på forhånd sagt, at han vil have et ministerhold, der afspejler forskellighederne i samfundet.

I sidste uge nævnte han, at han allerede har valgt sin finansminister.

- Det er en, som jeg mener vil blive accepteret af alle dele af Det Demokratiske Parti, fra progressive til moderate, sagde han på et pressemøde.

Der har været spekulationer om, at Biden kunne vælge den tidligere centralbankdirektør Janet Yellen til den magtfulde post. Også andre navne med en baggrund i centralbanksystemet er blevet nævnt.

/ritzau/Reuters