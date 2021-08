Bidens store infrastrukturplan nærmer sig godkendelse

Et flertal i Repræsentanternes Hus i USA har tirsdag aften dansk tid stemt for at gå videre i processen med at få godkendt præsident Joe Bidens store plan om udbygning af den amerikanske infrastruktur.

Planen indebærer investeringer for omkring 1000 milliarder dollar i blandt andet veje og jernbaner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selve afstemningen om infrastrukturpakken finder sted 27. september.

Repræsentanternes blåstempling var forventet, idet demokraterne har et flertal i forsamlingen.

Den store opgave for Joe Biden var at få godkendt planen i den anden del af Kongressen, Senatet, men det lykkedes for to uger siden.

Aftalen vil pumpe enorme føderale pengesummer ind i nye veje, jernbaner, broer, havne, højhastighedsinternet og anden infrastruktur i USA.

Det er den største investering i USA's infrastruktur i årtier.

Blandt andet er der afsat over 110 milliarder dollar til at reparere og udbygge broer, veje og motorveje. 66 milliarder dollar skal bruges på at styrke trafikken på jernbanerne, både hvad angår persontransport og fragt.

Senatet godkendte pakken den 10. august. I den forbindelse sagde Derek Beach, som forsker i amerikansk politik ved Aarhus Universitet, at vedtagelsen var en stor succes for Joe Biden.

Han ser det som en stor succes for præsidenten, at han har formået at få de mange milliarder stemt igennem i Senatet på trods af det republikanske flertal.

- Det viser, at Biden formår at gøre ting, som hverken Obama- eller Trump-administrationen formåede med hensyn til at få Washington (den amerikanske forbundshovedstad, red.) til at fungere, sagde Derek Beach.

/ritzau/