Når Joe Biden torsdag for alvor indleder præsidentvalgkampen med sin tale ved Demokraternes konvent, vil hans største valgløfte være en genoprettelse af normaliteten i et unormalt USA. Her kan det være en styrke, at han ikke er den mest nyskabende og karismatiske kandidat, men i stedet repræsenterer erfaring og en ideologisk moderat linje