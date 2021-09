Bilbombe i Somalias hovedstad dræber mindst otte

Mindst otte mennesker har mistet livet, efter at en bilbombe lørdag er eksploderet i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Det oplyser politi i det østafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bilbomben er eksploderet ved et gadekryds nær præsidentens bolig.

- Vi har bekræftet, at otte mennesker, hvoraf de fleste er civile, er døde. Syv andre er blevet såret i en bilbombeeksplosion, siger distriktspolitichef Mucawiye Ahmed Mudeyved ved et pressemøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et øjenvidne har beskrevet ødelæggelserne efter bomben over for nyhedsbureauet Reuters.

Vedkommende har set syv ødelagte biler og tre ødelagte rickshaws. Der skulle være store mængder blod ved gadekrydset.

Gruppen al-Shabaab har påtaget sig skylden for angrebet. Det skriver AFP.

Al-Shabaab er allieret med al-Qaeda og ønsker at overtage regeringsmagten og indføre islamisk lovgivning i Somalia.

Somalia har i årtier kæmpet med borgerkrig, utilstrækkelige myndighedsstrukturer og udbredt fattigdom.

/ritzau/