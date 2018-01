Bilbombe i ambulance dræber og sårer snesevis i Kabul

Bilbombe i ambulance dræber over 60 og sårer mindst 150 i Kabul, oplyser sundhedsministeriet.

Ambassade- og regeringskvarteret i den afghanske hovedstad, Kabul, blev lørdag rystet af en kraftig bilbombe, som dræbte over 60 og sårede over 150.

Taliban har taget skylden for angrebet, som sker en uge efter et angreb på Intercontinental Hotel i Kabul, hvor omkring 30 blev dræbt.

- Antallet af dræbte er på mindst 63, og antallet af sårede er på mindst 151, siger en embedsmand i sundhedsministeriet til AFP. Myndighederne siger, at antallet af dræbte og sårede kan stige.

Mirwais Yasini, medlem af parlamentet, som var i området, siger til Reuters, at bilbomben eksploderede tæt på sikkerhedsvagter.

- Bomben var i en ambulance. der blev kørt af en selvmordsbomber. Den blev bragt til eksplosion, da ambulancen var på vej hen mod en kontrolpost i ambassade- og regeringskvarteret, siger han.

Ambulancer kører ofte forbi kontrolposter i Kabul uden at blive stoppet.

- Selvmordsbomberen sagde, at han skulle køre en patient hen til hospitalet Jamuriate, siger en talsmand for indenrigsministeriet.

En kraftig røgsøjle stod op fra området, hvor bomben eksploderede. Bygninger flere hundrede meter væk blev rystet ved eksplosionen.

På hospitalet Jamuriate, som ligger tæt på stedet, hvor bomben eksploderede, kæmpede læger og sygeplejersker for at hjælpe de mange sårede, mens mænd, kvinder og børn lå blodige og lemlæstede på gulvet.

Eksplosionen skete i ambassadekvarteret, hvor også EU har kontor.

Sidste weekend blev mindst 30 dræbt på et luksushotel i den afghanske hovedstad. Angrebet på Intercontinental Hotel i Kabul blev indledt lørdag aften af fem angribere, der var klædt i militæruniformer.

Blandt de døde er ansatte og hotellets gæster, men også soldater og politifolk, der var i kamp med angriberne. Taliban har taget skylden for angrebet og siger, at formålet var at dræbe udlændinge.

Bevæbnede mænd angreb få dage efter Save the Childrens kontorer i Jalalabad i den østlige del af Afghanistan.

Mindst to blev dræbt, og 14 andre blev såret. Angrebet, der var det seneste mod en udenlandsk nødhjælpsgruppe i det krigshærgede land, fik Save the Children til midlertidigt at indstille al dets arbejde i Afghanistan.

/ritzau/AFP