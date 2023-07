Bilbomber dræber tre børn og fem voksne i Syrien

Mindst otte personer - tre børn og fem voksne - mistede søndag livet i to forskellige eksplosioner i den nordlige del af Syrien.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

I begge tilfælde var der tale om bilbomber.

Den ene bilbombe blev detoneret i et autoværksted i landsbyen Shawa nær grænsen til Tyrkiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her mistede fem personer livet, mens ti andre blev såret.

Den anden bombe blev udløst i et køretøj i byen Manbij nordøst for storbyen Aleppo. Den dræbte tre mænd, der kæmpede for Syriens Demokratiske Styrker (SDF). SDF er en kurdiskledet milits, som kæmper mod det syriske regime.

Manbij var tidligere en af Islamisk Stats højborge, men kontrolleres nu af et militærråd, der har forbindelse til SDF.

Foreløbig har ingen taget skylden for de eksplosionerne.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder overvåger den syriske borgerkrigs konsekvenser for de civile i Syrien.

Organisationen holder til i Storbritannien.

/ritzau/AFP