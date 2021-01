Bild: Merkel forventer tysk nedlukning frem til april

Tyskland har brug for otte til ti uger mere med strenge restriktioner, skal Merkel have sagt ifølge tysk avis.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har angiveligt sagt til sine kolleger i det konservative parti, at hun forventer, at nedlukningen af landet vil vare til begyndelsen af april.

Det rapporterer avisen Bild.

- Hvis ikke vi formår at stoppe den britiske virusvariant, så vil vi se ti gange så mange smittede til påske.

- Vi har brug for otte til ti uger mere med strenge restriktioner, citerer Bild forbundskansleren for at have sagt til sine kolleger under et møde.

Tre deltagere ved mødet siger dog til nyhedsbureauet Reuters, at Merkel ikke eksplicit varslede en nedlukning frem til april.

- Merkel sagde, at de kommende otte til ti uger vil være meget hårde, hvis den britiske variant spreder sig i Tyskland, siger en af mødedeltagerne til Reuters.

Den britiske coronavariant kaldet B117 er op mod 70 procent mere smitsom end den oprindelige udgave.

Tyskland klarede sig bedre end mange andre europæiske lande under den første bølge af coronavirus i foråret 2020, men er blevet ramt hårdt af anden bølge.

Landet med 83 millioner borgere har derfor indført strenge restriktioner, som skal mindske smittespredningen og dermed også hjælpe hospitalerne til at klare sig igennem perioden.

Tyskland har foreløbig lukket skoler og ikke-essentielle butikker til 31. januar i håb om at mindske smittespredningen.

Tyskland har tirsdag registreret 12.802 nye tilfælde af coronavirus. Antallet af coronadøde er steget med 891 til 41.577.

Ligesom de øvrige lande i EU er Tyskland også i gang med at vaccinere befolkningen.

Mere end en halv million tyskere har fået det første af to stik af vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Vaccinerne giver ifølge Merkel et "berettiget håb" om, at verden vil få styr på pandemien. Men hun har samtidig opfordret tyskerne til at bevare tålmodigheden.

