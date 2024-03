Bileksplosion efter faste dræber syv i syrisk grænseby

Mindst syv personer blev dræbt, da en bil lørdag aften eksploderede i den syriske by Azaz nær grænsen til Tyrkiet.

Det fortæller lokale indbyggere og redningsarbejdere til nyhedsbureauet Reuters.

Desuden blev mindst 30 kvæstet i eksplosionen. Ingen har umiddelbart taget ansvar for hændelsen, og det er uklart, præcist hvad der skete.

Eksplosionen skete efter afslutningen på dagens faste som led i ramadan, der er islams hellige måned.

Det vil sige, at der var mange mennesker på gaden, da eksplosionen indtraf.

Azaz kontrolleres af en række syriske oprørsgrupper, som har opbakning fra Tyrkiet. Både oprørsgrupperne og Tyrkiet er imod Syriens præsident, Bashar al Assad.

Siden en bilbombe for lidt over to år siden har der været relativt stille i byen.

Til gengæld er en række byer i det nordvestlige grænseområde i de seneste år jævnligt blevet ramt af eksplosioner på tætbefolkede steder.

/ritzau/Reuters