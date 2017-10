Bileksplosion koster seks personer livet i Pakistan

Pakistanske Taliban hævder at stå bag eksplosion, der har kostet fire betjente og to civile livet i Pakistan.

Mindst fire betjente og to civile har mistet livet i den pakistanske by Quetta, efter at en politibil er sprunget i luften.

Det oplyser politichef Abdur Razzaq Cheema ifølge flere nyhedsbureauer.

Derudover er 22 personer såret, hvoraf nogle er i kritisk tilstand.

Det er for tidligt at sige, hvorvidt det er en selvmordsbombe eller en bilbombe, der er skyld i eksplosionen.

- Vi kan ikke sige, om det er et selvmordsangreb, siger politichefen til nyhedsbureauet Reuters.

- Vores hold er på stedet og efterforsker.

Pakistanske Taliban har ifølge nyhedsbureauet dpa taget skylden for angrebet.

- Vores mujahedin gjorde det, skriver Mohamed Khorasani, der er talsmand for gruppen, i en mail til flere medier.

Ifølge nyhedsbureauet AP fandt angrebet sted i Saryab Road-området i byen.

Quetta er hovedstad i provinsen Baluchistan, der ligger i den sydvestlige del af Pakistan og grænser op til Iran og Afghanistan.

Både separatistgrupper fra provinsen og Islamisk Stat har tidligere udført angreb i området, skriver AP.

/ritzau/