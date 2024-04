Biler sad fast i 25 kilometer lang kø under snevejr i Sverige

Et sandt køkaos har på grund af snevejr natten til onsdag præget flere veje i det sydlige Sverige.

På E4-europavejen har hundredvis af biler siddet fast i en kø, der - da den var længst - ifølge nyhedsbureauet TT var 25 kilometer lang nord for Jönköping.

Kort efter klokken 9 er den nogle kilometer lang, men de, der har siddet længst tid i køen, kan have siddet fast siden en ulykke klokken 17 tirsdag.

Redningsmandskab kørte i løbet af natten rundt og uddelte vandflasker, energibarer og tæpper til folk i køen.

Også på E20 og rigsvej 26 har der været store problemer med stillestående trafik, melder SVT.

Jönköpings redningschef, Göran Melin, siger, at man ikke bør køre ud på vejene.

- Jeg har ikke været med til så omfattende et snevejr siden 1995, siger han til TT.

Onsdag morgen blev det besluttet at omdirigere nordgående trafik på en strækning af E4 ved Jönköping, og ingen lastbiler må køre på E4 eller rigsvej 31, skriver TT.

Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister for civilt forsvar, siger, at myndigheder naturligvis skal hjælpe folk i problemer og har et ansvar, men betoner samtidig individets ansvar i den slags situationer.

- Det offentlige er ikke den eneste part her, skrev Bohlin fra Moderaterna på det sociale medie X tirsdag aften.

- Det personlige ansvar er også meget omfattende i denne overgangsperiode. Hvis bilen har sommerdæk på, bør den ikke bruges under vinterforhold.

En hel del længere nordpå viste det svenske vejr sig også fra sin ubarmhjertige side.

Ved vejrstationen Nikkaluokta omkring 70 kilometer fra Kiruna i Lapland blev der målt minus 34,1 grader celsius.

Ifølge Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut (SMHI) er det den koldeste aprilnat i hele Sverige siden 1991 og det koldeste målt ved stationen siden 1955. Det skriver TT.

/ritzau/