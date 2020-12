Biler sat i brand under voldsomme protester i Paris

Demonstranter og politi støder sammen i Paris ved en demonstration mod omstridt fransk sikkerhedslov.

I Paris er politi og demonstranter lørdag stødt sammen i forbindelse med en demonstration mod en ny fransk sikkerhedslov.

Biler er sat i brand, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Politiet har affyret tåregas mod demonstranter, der kastede fyrværkeri mod betjente.

Inden da havde tusindvis af mennesker gået fredeligt gennem den franske hovedstad for at protestere mod politivold og vise deres modstand mod en ny fransk sikkerhedslov, som regeringen er på vej med.

Loven indeholder en paragraf, som i nogle situationer forbyder pressen at fotografere og filme politifolks ansigter.

Demonstranterne mener, at loven vil indskrænke borgernes rettigheder, og de kræver den skrottet.

Under tæt opsyn af kampklædte betjente gik demonstranterne gennem gaderne i Paris med bannere og skilte med slagord som "Frankrig, politirettighedernes land" og "Træk sikkerhedsloven tilbage".

- Frankrig har en vane med at indskrænke friheder, mens man prædiker om vigtigheden af dem til andre, siger en demonstrant, Xavier Molenat, til nyhedsbureauet Reuters.

Protesterne kommer, efter at fire franske betjente i slutningen af november gennembankede en sort mand, Michel Zecler, som blev stoppet på gaden af betjentene for ikke at bære mundbind.

Episoden blev optaget af et overvågningskamera og delt på nettet. Her forårsagede den stor forargelse over politiets adfærd.

Fire betjente er blevet sigtet i sagen.

Efter omfattende protester har præsident Emmanuel Macrons regering lovet at omskrive den del af sikkerhedsloven, der handler om retten til at filme politibetjente.

Kritikere af loven mener, at den vil gøre det vanskeligere at holde politiet ansvarligt for overfald som det, Michel Zecler kom ud for.

Under lørdagens demonstration smadrede unge hætteklædte demonstranter butiksvinduer. Der var lignende optøjer ved en protest for en uge siden.

/ritzau/