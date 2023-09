Biler stukket i brand i Malmø-bydel efter koranafbrænding

Politiet i Malmø er søndag aften rykket ud til bydelen Rosengård, hvor flere biler og et skralderum er stukket i brand.

Der er blevet kastet sten mod politiets biler og mod busser og cyklister. Det siger talspersoner for politiet til nyhedsbureauet TT og tv-stationen SVT.

- Jeg ville betegne det som sporadisk stenkastning. Da vi først kom derud, blev der kastet sten mod busserne. Det er de holdt op med nu, siger talsmand Patric Fors til TT.

- Det, vi koncentrerer os om nu, er at bistå redningstjenesten, der slukker brandene, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet fik de første opkald om uroligheder i Rosengård omkring klokken 22.

- Til at begynde med handlede det om en bil. Siden fik vi opkald om, at det brænder i et skralderum og yderligere tre biler, siger talskvinde Evelina Olsson til SVT.

Hun tilføjer, at der er omkring 30 mennesker på stedet, og at der siden de første opkald til politiet er faldet lidt ro over området.

Tidligere søndag var der optøjer et andet sted i Malmø, hvor den irakisk-svenske flygtning Salwan Momika brændte en koran.

Det er dog endnu uvist, om der er en sammenhæng med urolighederne i Rosengård.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er for tidligt at sige, lyder det fra Patric Fors.

Efter koranafbrændingen, der fandt sted på Värnhemstorget i Malmø, sendte politiet droner i luften for at holde øje med situationen i Rosengård.

Det er en bydel, hvor der bor mange mennesker med muslimsk baggrund, og hvor der tidligere har været uroligheder og voldelige optøjer.

Beslutningen om at overvåge området med droner gælder fra søndag aften klokken 18.45 og frem til klokken 23.00 tirsdag, skriver TT.

/ritzau/