Bilist kører ind i præsident Zelenskyjs bil

Ukraines præsident slipper uskadt fra påkørsel i Kyiv efter besøg i generobret by i den østlige del af landet.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har været involveret i et trafikuheld i hovedstaden Kyiv.

Det oplyser hans talsmand torsdag.

En bil kolliderede sent onsdag med Zelenskyjs bil og flere andre i den bilkolonne, som ledsagede ham.

Zelenskyj blev tilset af en læge, men præsidenten havde ingen skader, skriver talsmanden på Facebook.

Værre gik det for chaufføren i bilen, som påkørte kolonnen. Vedkommende blev kvæstet og blev kørt til hospitalet.

Politiet i Kyiv er i gang med at efterforske, hvordan det gik til, skriver præsidentens talsmand

Zelenskyj var vendt tilbage til hovedstaden efter tidligere på dagen at have besøgt byen Izjum i det østlige Ukraine.

Izjum blev besat af de russiske styrker i maj. Men i weekenden lykkedes det de ukrainske styrker at tilbageerobre den strategisk vigtige by.

Den seneste uge er det lykkedes Ukraine at tilbageerobre et større antal byer og landsbyer i regionen Kharkiv. Izjum ligger på grænsen mellem de to regioner Kharkiv og Donetsk.

/ritzau/dpa