Bilist påkører menneskemængde i Jerusalem og kvæster 14

Bilisten flygtede fra stedet efter påkørslen, hvorfor en større menneskejagt er i gang i Jerusalem.

Mindst 14 mennesker er kvæstet, efter at en bil er kørt ind i en gruppe fodgængere ved en busstation i Jerusalem.

Det oplyser israelske redningstjenester natten til torsdag.

Det mistænkes, at føreren af bilen kørte ind i menneskemængden med vilje.

Redningstjenesten Magen David Adom oplyser, at tilstanden hos en 20-årig er alvorlig efter hændelsen, der skete på David Remez Street omkring klokken 01.45 lokal tid.

Vedkommende er bragt til hospitalet Shaare Zedek Medical Centre.

En anden 20-årig er kørt til universitetshospitalet Hadassah med mindre skader.

De andre 12 tilskadekomne er også bragt til hospitalet med skader i mindre omfang, oplyser Magen David Adom.

Busstationen, hvor påkørslen skete, ligger nær The First Station, der er et populært underholdningsområde fyldt med restauranter, butikker og shows.

Ifølge israelsk politi flygtede bilisten fra gerningsstedet efter påkørslen. En større politieftersøgning er derfor i gang i øjeblikket.

/ritzau/dpa