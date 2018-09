Biljagt ender på landingsbane i Lyon og lammer flytrafik

Bilist kørte gennem lufthavnsterminal og ud på landingsbane i Lyon med politi i hælene. Flytrafik indstillet.

Flytrafikken til og fra lufthavnen Saint-Exupery i den franske by Lyon er mandag eftermiddag blevet indstillet, da en biljagt er endt på en af lufthavnens landingsbaner.

Ifølge hjemmesiden Flightradar24, der overvåger flytrafik, bliver fly til lufthavnen omdirigeret og sendt til andre byer i nærheden.

En video fra lufthavnen viser en bil, der bliver forfulgt af politiet, indtil den kører galt i forsøget på at slippe af med politiet.

Ifølge nyhedsbureauet AP er en person blevet anholdt. Bilisten er kørt gennem to glasdøre i lufthavnen og har gasset op ude på landingsbanen ifølge talskvinden for det lokale politi, Christelle Monteagudo.

Mandens motiv var ukendt, oplyser Christelle Monteagudo, der understreger, at det er for tidligt at udelukke noget.

Forinden var bilisten kørt mod trafikken på en motorvej og ind på en mindre flyplads, inden han kørte videre til Saint-Exupery.

Her kørte bilen gennem lufthavnens terminal 1, hvor en tur gennem to glasdøre førte bilisten ud på landingsbanen med politi i både biler og helikopter efter sig.

I biljagten over landingsbanen kørte bilisten galt. Han steg herefter ud og forsøgte at løbe fra stedet, men han blev omringet og pågrebet af betjente ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ingen er kommet til skade under episoden.

