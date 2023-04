Bill Gates om kunstig intelligens: Pause løser ikke problemerne

Det vil ikke løse de udfordringer, der er med kunstig intelligens, hvis man sætter udviklingen af kunstig intelligens (AI) i bero.

Det siger Microsoft-grundlægger Bill Gates i et interview med Reuters.

- Jeg tror ikke, det løser udfordringerne at bede en bestemt gruppe om at holde pause.

- Der er tydeligvis store fordele forbundet med disse ting. Det, vi skal udpege, er de vanskelige områder, siger Bill Gates om teknologien bag kunstig intelligens.

Udmeldingen kommer, efter at blandt andre Tesla-grundlæggeren Elon Musk opfordrede til at sætte udviklingen af kunstig intelligens på pause.

Det gjorde han i et åbent brev sammen med Apple-stifter Steve Wozniack og en lang række eksperter inden for netop kunstig intelligens.

Anledningen var frigivelsen af AI-tjenesten GPT-4 fra selskabet OpenAI.

Underskriverne vil have, at udviklingen af kunstig intelligens sættes på pause i et halvt år. Tiden skal bruges til at udvikle sikkerhedsprotokoller.

Og så skal der arbejdes på, at AI-systemer bliver mere sikre, præcise, tillidsvækkende og loyale.

Men Bill Gates forstår ikke, hvordan forslaget konkret skal realiseres.

- Jeg forstår ikke rigtig, hvem de siger, de kan stoppe, og ville hvert land i verden være indforstået med at stoppe og forstå, hvorfor de skulle gøre det?, spørger Bill Gates.

Bill Gates har ikke lagt skjul på sin begejstring for kunstig intelligens.

Han har beskrevet teknologien som revolutionerende på linje med internettet og mobiltelefonen.

Det gjorde han så sent som 21. marts. Her skrev han i et blogindlæg, at kunstig intelligens bør bruges til at udrydde nogle af verdens største uretfærdigheder.

Bill Gates stiftede Microsoft sammen med Paul Allen, men bruger i dag al sin arbejdstid på velgørenhedsfonden Bill and Melinda Gates Foundation.

Microsoft har investeret flere milliarder dollar i selskabet OpenAI, der står bag AI-robotten ChatGPT.

/ritzau/Reuters