BILLEDSERIE: Amerikanerne stemmer fra bilen og med afstand

Det amerikanske præsidentvalg er i fuld gang over hele USA, hvor de første resultater er begyndt at tikke ind.

Amerikanerne afgør i disse timer, om landets næste præsident skal hedde Donald Trump eller Joe Biden.

Flere valgsteder er allerede lukket, mens de sidste valgsteder forventes at lukke omkring klokken 06 onsdag morgen dansk tid.

Adskillige delstater har i år udvidet mulighederne for at stemme for at undgå spredning med coronavirus. Blandt andet kan vælgere stemme i drive in-stemmebokse.

Valgforskere har spået, at valgdeltagelsen i USA i år kan blive rekordhøj, mens flere amerikanere peger på, at pandemien har stor betydning for, hvordan de stemmer.

/ritzau/