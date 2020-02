BILLEDSERIE: Coronavirusset skaber spøgelsesbyer i Kina

Myndighederne har lukket flere kinesiske storbyer ned i forsøget på at inddæmme smitten af coronavirus.

Gaderne ligger øde hen, butikkerne er lukkede, og trafikken er underlagt skrappe restriktioner. Livet er så godt som sat på standby.

Sådan er virkeligheden i flere kinesiske storbyer, som myndighederne har lukket ned for at undgå, at det smitsomme coronavirus spreder sig yderligere.

Særligt millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen, hvor virusset har sit epicenter, ligner en spøgelsesby.

Alene i Hubei-provinsen er omkring 56 millioner mennesker påvirket af nedlukningen.

Også i den kinesiske hovedstad, Beijing, har gaderne de seneste to uger ligget øde, skriver The Guardian.

Det skyldes ifølge avisen, at mange indbyggere går i selvvalgt karantæne i deres hjem.

Her kan du se en række billeder fra nogle af de kinesiske byer, som coronavirusset har gjort til spøgelsesbyer.

