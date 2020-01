BILLEDSERIE: Den australske sydøstkyst evakueres fra brande

Beboere og turister fra den australske sydøstkyst evakueres på grund af voldsomme brande. 17 meldes savnet.

Siden mandag er syv personer blevet dræbt i de australske skovbrande og brandene ser ikke ud til at stoppe.

Vejret bliver ifølge brandvæsnet endnu værre i weekenden. Her forventes der temperaturer over 40 grader med voldsomme vindhastigheder.

Det har fået delstaten premierminister i New South Wales til at erklære den tredje undtagelsestilstand på to måneder.

Alle beboere og turister skal forlade området før lørdag, og mange er allerede på vej væk fra områderne.

/ritzau/