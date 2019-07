BILLEDSERIE: Flammerne hærger i det centrale Portugal

Brandfolk og lokale kæmper side om side for at holde flammerne i skak i Portugal, hvor to skovbrande hærger.

To ud af tre skovbrande, der lørdag eftermiddag brød ud i det centrale Portugal, hærger fortsat natten til mandag.

30 personer er kommet til skade i forbindelse med brandene, som 1800 brandfolk forsøger at tæmme, skriver nyhedsbureauet AP.

Brandene vækker ubehagelige minder om de ødelæggende skovbrande, der i juni 2017 dræbte 64 personer og kvæstede flere end 250 i det centrale Portugal. Det er den værste brandulykke i moderne portugisisk historie.

Her kan du se en række billeder af brandslukningen i Portugal.

/ritzau/