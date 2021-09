BILLEDSERIE: Gader og parker i New York står under vand

Dødstallet efter et voldsomt regnvejr i de amerikanske delstater New York, Pennsylvania og New Jersey er steget til mindst 41.

Uvejret skyldes efterdønningerne af orkanen Ida og har forårsaget voldsomme oversvømmelser, ligesom at der er erklæret nødretstilstand i både New York og New Jersey.

Se billeder af oversvømmelserne og ødelæggelserne efter det historiske regnvejr her.

/ritzau/