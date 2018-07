Billedserie: Grottedramaet i Thailand fik en lykkelig afslutning

Historien om de 12 drenge og deres fodboldtræner, som blev fanget i en grotte i Thailand, er gået verden rundt. I går lykkedes det efter en enorm redningsindsats at få de sidste drenge ud i live. Se billederne fra redningsaktionen her

Deres historie har i ugevis skabt ængstelse, håb og frygt hos mennesker verden over. Men nu er hele det thailandske fodboldhold, som i mere end fjorten dage sad indespærret i et gigantisk grottesystem i Thailand, blevet reddet. Da de efter ni dages intens eftersøgning blev fundet i live den 2. juli, var de første dages meldinger ellers temmelig nedslående.

For vejen ud af grotten var oversvømmet af vand, og monsunsæsonen var på nippet til at bryde ud med enorme mængder vand til følge. Der blev derfor både spekuleret i, om drengene var nødt til at blive i grotten i flere måneder til monsunen var ovre, om man kunne bore sig vej ind til dem, og få dem ud på den måde, eller om man skulle lære dem basale dykkerfærdigheder, så de kunne reddes ud gennem de oversvømmede tunneler.

Sidstnævnte plan blev søndag iværksat og takket være et enormt opbud af professionelle grottedykkere, læger og militærfolk lykkedes det at redde alle 13 ud af grotten i live gennem trange tunneler fyldt med mudret vand. Se billeder fra en redningsaktion helt udover det sædvanlige.