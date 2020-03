BILLEDSERIE: Kvinder over hele verden markerede kampdag

Trods udbrud af coronavirus var kvinder over hele verden på gaden for at markere 8. marts.

Fra Buenos Aires til Bogota. Fra Madrid til Manila. Fra Istanbul til Islamabad.

Verden over markerede millioner af kvinder - og et mindre antal mænd - kvindernes internationale kampdag søndag 8. marts.

Nogle steder, særligt i Europa, var fremmødet begrænset på grund af frygten for coronavirus.

Men i Latinamerika var omkring 125.000 på gaden i Chiles hovedstad, Santiago, som tidligere på året var ramme om store sociale protester.

I Mexico City ventes et rekordhøjt antal kvinder på gaden for at vise deres modstand mod det ligeledes rekordhøje antal drab på kvinder i landet.

I den tyrkiske millionby Istanbul forsøgte et par hundrede kvinder at demonstrere på byens hovedgade, men blev stoppet af kampklædt politi, der affyrede tåregas mod dem. Det er andet år i træk, at Tyrkiet forbyder kvinderne at markere dagen.

Her kan du se en række billeder fra kampdagen søndag.

/ritzau/