Mens aflyste fly ødelagde juleplaner på stribe i USA, surfede australiere sig gennem julen. Se billederne her.

Billedserie: Nok en coronajul bragte angst men håb verden over

Trods stigende infektionstal, pressede hospitaler, aflyste flyafgange og nye restriktioner, så blev julen alligevel fejret og markeret verden over fredag og lørdag.

Og selv om pandemien ser ud til at fortsætte i det nye år, så blev julen mange steder brugt til at minde folk om, at der er grund til optimisme.

Ikke mindst i takt med at vacciner og behandlingsmuligheder bliver bedre, og at vi hele tiden bliver klogere på det virus, der har ændret verden radikalt.

Her kan du se, hvordan endnu en coronajul blev markeret på kloden.

