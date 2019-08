Billedserie: Kom helt tæt på protesterne i Hong Kong

Hong Kong har i to måneder været en by i kaos grundet demonstrationer fra en stærkt mobiliseret og utrættelig protestbevægelse. To måneder med gadekampe, demonstrationer og kampklart politi har resulteret i en lang række spektakulære billeder. Se et udvalg her

Demonstrationerne, der i nu over to måneder har bragt Hong Kong i en form for undtagelsestilstand, begyndte i starten af juni som en protest mod et kontroversielt lovforslag. Et forslag, der ville betyde, at kriminalitet begået i Hong Kong kunne føre til retsforfølgelse i Kina.

Omkring en million af byens syv millioner borgere gik på gaden, og protesterne endte med at betyde, at Hong Kongs regeringsleder, Carrie Lam, måtte erklære lovforslaget for skrottet. Det fik dog ikke protesterne til at ophøre.

Ifølge eksperter har demonstrationerne nu udviklet sig til en mere principiel protest mod, hvad der opfattes som en stigende kinesisk indflydelse på den by, der ved overdragelsen fra Storbritannien i 1997 lovede en højere grad af politisk frihed inden for en ramme, der hed "ét land, to systemer".

Oplev de to måneder med protester fortalt gennem fotografernes linser her: