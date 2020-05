Folk protesterer over hele USA, efter at en ubevæbnet sort mand døde under en brutal anholdelse i Minneapolis.

Det Hvide Hus er i lockdown, CNN's hovedkvarter i Atlanta er blevet vandaliseret, og politiet bruger tåregas mod demonstranter i flere storbyer.

George Floyds død har skabt oprør på tværs af USA.

Se en række udvalgte billeder fra de mange protester her.

/ritzau/