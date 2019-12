I 2019 var verden i brand og fuld af protester. Thunberg skældte ud, USA fandt al-Baghdadi, Tyrkiet ramte kurderne, og Trump og brexit trak overskrifter.

2019 blev et år, hvor brande ødelagde regnskoven, hvor verdens indbyggere gik på gaden for at demonstrere for flere rettigheder og lighed, og hvor USA og hunden Conan fangede verdens mest eftersøgte person.

Se verden i billeder fra året der gik:

/ritzau/