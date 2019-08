BILLEDSERIE: Verden demonstrerer for Amazonas

Fredag demonstrerede folk over hele verden for bedre beskyttelse af Amazonas-regnskoven. Se billederne her.

Mumbai, Amsterdam, New York, Santiago. Overalt i verden gik klimaaktivister fredag på gaden for at demonstrere for Amazonas-regnskoven, der lige nu hærges af et rekordhøjt antal skovbrande.

Aktivisterne beskylder den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, for ikke at gøre nok for at beskytte verdens største regnskov.

Se et udpluk af billederne fra de mange demonstrationer her.

/ritzau/