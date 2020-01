BILLEDSERIE: Virus skaber frygt i Kina og i udlandet

Dødstallet som følge af nyt coronavirus, der menes at stamme fra den kinesiske by Wuhan, steg onsdag til 132.

Virusudbruddet i Kina fortsætter med at kræve dødsofre. 132 personer er bukket under for virusset, skriver medier i Kina onsdag.

Landets sundhedsmyndigheder frygter, at over 9000 personer er smittet alene i Kina.

Myndighederne i Kina understregede onsdag, at de fortsat forventer at kunne inddæmme udbredelsen af smitten.

Coronavirusset har spredt sig til flere lande. I Europa er der hidtil bekræftet smittede i Frankrig og Tyskland. Herhjemme er der ikke konstateret smittetilfælde.

I Kina og andre lande forsøger myndigheder at forhindre virusset i at sprede sig, som det fremgår af disse billeder.

/ritzau/