Se billederne: Voldsom eksplosion efterlader dele af Beirut i ruiner

Mindst 100 er døde og 4000 sårede efter en kraftig eksplosion tirsdag eftermiddag ved havnefronten i Libanons hovedstad, Beirut. Dele af byen er hårdt medtaget, hvilket kan betyde en forværring af den krise, landet står i. Se billederne her

En eksplosion, der tirsdag eftermiddag dansk tid ramte dele af havneområdet i millionbyen Beirut, kan ende med at få voldsomme konsekvenser for den økonomiske krise, Libanon befinder sig i.

Eksplosionen blev ifølge Libanons præsident, Michael Aoun, forårsaget af 2750 ton uforsvarligt opbevaret ammoniumnitrat. Det skriver BBC. Det er endnu uklart, præcis hvad der fik ammoniumnitraten til at eksplodere, men rystelserne fik bygninger i flere kilometers afstand til at kollapse. Det betyder, at mange indbyggere står tilbage uden et egentligt hjem, mens begrænset elektricitet og et stort antal sårede lægger et stort pres på byens hospitaler.

Oplev den voldsomme begivenhed gennem fotografernes linser her: