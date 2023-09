Bilproducerende EU-lande udvander høje standarder for udledning

Danmark stemte nej, men det var ikke nok. Mandag har en gruppe af bilproducerende EU-lande haft held med at få opbakning til deres ønsker til nye regler for bilers udledning.

Ifølge erhvervsminister Morten Bødskov (S) lægger EU-landene dermed op til lavere standarder for udledning, end EU-Kommissionen gjorde i sit forslag, når forhandlingerne med EU-Parlamentet går i gang.

Det er dårligt nyt for både klimaet og forbrugerne, mener Morten Bødskov.

- Udledninger fra biler er årsag til i omegnen af 300.000 dødsfald om året i Europa. Vores veje er tætpakkede med biler og bilos. Derfor skal det ned. Det er grundlæggende det, som EU-Kommissionens forslag handler om.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det satte høje standarder, som gjorde, at Europa ville kunne have fastholdt vores position som en drivkraft globalt for omstilling af vores bilparker og bilproduktion.

- Men der må man bare sige, at der har været et blokerende mindretal, som har gjort, at det har været svært. Derfor er standarderne blevet sænket, siger Morten Bødskov.

EU-Kommissionen fremlagde i november sidste år sit forslag til såkaldt Euro 7-regler. Målet var at reducere luftforureningen fra nye motorkøretøjer, der sælges i EU.

Reglerne skulle dermed bidrage til at opfylde EU's mål om klimaneutralitet i 2050. Men de skulle samtidig sikre, at bilerne forbliver billige nok til, at forbrugerne har råd til at købe dem og samtidig styrke Europas konkurrenceevne.

Både forbrugere og industri er dog kommet i klemme i kraft af inflation og tiltagende konkurrence fra USA og Kina, der rammer forsyningskæderne.

Derfor har bilproducerende lande som Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien været skeptiske over for, om miljøgevinsterne i reglerne står mål med omkostningerne for virksomheder og forbrugere.

Også EU-lande uden egen bilindustri har været bekymret for priserne for forbrugerne. Blandt andre den græske minister talte på mandagens møde for, at man må finde en "balance" mellem miljø og forbrugerpriser. Det mener Grækenland lykkes i den indstilling, som EU-landene nu går videre til forhandlingerne med EU-Parlamentet med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark og en gruppe af EU-lande kæmper dog for få udledningerne fra bilerne længere ned.

- Det er den sidste chance vi har for at sætte standarder for udledninger fra biler på Europas veje. Med det forslag, der ligger nu, misser vi muligheder for at sætte højere standarder. Det er en skam, siger Morten Bødskov.

Han mener, at det ville være muligt for Europas bilindustri at bevare konkurrenceevnen trods skrappere regler for udledning.

- Kina og USA producerer allerede biler efter de standarder. Det understreger, at Europa nu misser muligheden for at være den region, som trækker den grønne bilindustri i den rigtige retning, siger Morten Bødskov.

Forslaget skal nu forhandles på plads med EU-Parlamentet, som ofte er mere grønt indstillet end EU-landene. EU-Parlamentet ventes at behandle forslaget på et møde i november.

/ritzau/