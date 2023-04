Biologer opdager hvirvelløse blaffere på verdens største plastikø

Den 80.000 tons tunge ø i Stillehavet bestående af plastikrester og affald er en miljømæssig katastrofe.

Men den er også fyldt med liv.

Biologer, der har studeret The Great Pacific Garbage Patch, har fundet i alt 484 hvirvelløse havdyr fra 46 arter på området, der er kendt som verdens største plastikø.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fundet går imod den eksisterende videnskabelige forståelse, blandt andet fordi de fleste af de hvirvelløse blaffere normalvis holder til nær kysten.

At havdyrene kan overleve ude på det åbne hav, hvor maden er knap og temperaturerne ekstremt svingende, er højst overraskende ifølge biologen Linsey Haram, der er medforfatter til studiet.

Matthias Egger, også medforfatter til studiet og chef for miljø og sociale anliggende ved den hollandske nonprofit The Ocean Cleanup, undrer sig.

- De (dyrene, red.) har et brag af en fest. Det er virkelig et skifte i den videnskabelige forståelse, siger han til The Wall Street Journal.

Den store plastikø på knap én million kvadratkilometer består blandt andet af gamle fiskenet, reb, plastikbeholdere, emballage og mikroplast. Det sidste er plastik, som maksimalt måler fem millimeter.

Og mange af dyrene på plastikøen har ifølge biologerne fyldt sig med plastikken.

- De er spækket med plastik indeni og udenpå, siger Matthias Egger.

Artiklen fortsætter under annoncen

The Great Pacific Garbage Patch befinder sig en fem dages sejltur fra kysten i den amerikanske delstat Californien.

Plastikøen er resultatet af cirkulære havstrømme og fylder mere end arealet af Tyskland og Frankrig lagt sammen.

Fundet efterlader biologerne og miljøorganisationer i et dilemma.

For at forsøge at rense eller rydde plastikøen vil tage hjemmet fra de mange dyr.

- Det er faktisk ikke så simpelt, siger Rebecca Helm, marinbiolog ved Georgetown Universitet, som også har været involveret i studiet, til The Wall Street Journal.

/ritzau/