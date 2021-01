BioNTech advarer om mangel på viden ved anden vaccinesprøjte

Europæisk lægemiddelagentur siger, at der maksimalt må gå seks uger mellem vaccineindsprøjtninger.

BioNTech og dets partner Pfizer advarer mandag om, at de ikke råder over dokumentation for, at deres fælles udviklede vaccine vil give en fortsat beskyttelse mod covid-19, hvis den anden indsprøjtning gives senere, end det man har testet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, kommer næsten samtidig med en besked om, at det maksimale interval mellem første og anden indsprøjtning med vaccinen højst skal være 42 dage eller seks uger.

Det rapporterer AFP.

BioNTech/Pfizer har i deres test med titusinder af forsøgspersoner anvendt tre uger som afstanden mellem første og anden indsprøjtning.

/ritzau/