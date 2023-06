BioNTech står overfor første retssag om vaccinebivirkninger

Mandag skal den tyske vaccineproducent BioNTech i retten i den første tyske sag om påståede bivirkninger i forbindelse med coronavacciner, som producenten står bag.

En tysk kvinde, hvis navn er beskyttet under landets love for retten til privatliv, har sagsøgt virksomheden, fordi hun mener at have pådraget sig bivirkninger i forbindelse med vaccinen mod coronavirus.

Sagen er den første af potentielt hundredvis i Tyskland.

Beløbet svarer til 1,1 millioner danske kroner.

Kvinden hævder, at vaccinen gav hende smerter i overkroppen, hævede hænder og fødder, søvnproblemer samt gjorde hende udmattet.

Retsmødet mandag er det første i sagen.

Ifølge den tyske lovgivning er en medicinal- eller vaccineproducent kun forpligtet til at betale erstatning, hvis "medicinsk videnskab" viser, at produkter er skyld i disproportional skade i forhold til fordelene ved vaccinen, eller hvis produktet markedsføres fejlagtigt.

Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er BioNTechs vaccine, som er den mest brugte i den vestlige verden, sikker at bruge.

EMA gentog i sidste uge den udmelding på et pressemøde. Her lød det, at vacciner vurderes til at have reddet omkring 20 millioner menneskeliv på globalt plan alene i pandemiens første år.

En håndfuld lignende sager er blevet anlagt i Italien.

I tre tilfælde, hvor danske patienter har været ramt af sjældne bivirkninger efter vaccination med AstraZeneca, er der blevet givet erstatning.

