BioNTech vil have coronavaccine godkendt til mindre børn

Den tyske medicinalproducent BioNTech vil søge om godkendelse til at bruge selskabets coronavaccine på børn i alderen 5 til 11 år.

Det siger BioNTech-chef Özlem Türeci fredag til den tyske avis Der Spiegel.

- I de kommende uger vil vi give resultaterne af studier med 5-11-årige til myndigheder over hele verden og ansøge om godkendelse til at bruge vaccinen hos denne aldersgruppe - også her i Europa, siger hun.

BioNTech har udviklet sin coronavaccine sammen med amerikanske Pfizer.

Vaccinen er en af to coronavacciner, der er del af Danmarks officielle vaccinationsprogram. Den anden er fra Moderna.

BioNTech har sat gang i produktionen af vacciner til mindre børn. Planen er, at de får samme vaccine som voksne, men i mindre doser.

Det tyske selskab er i øjeblikket ved at undersøge data om vacciner til børn, der er helt ned til seks måneder. Det ventes, at BioNTech vil præsentere resultatet af de undersøgelser sidst på året.

/ritzau/