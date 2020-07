Biotekfirma kritiseres for overpriser på coronatest

Læger uden Grænser kritiserer biotekfirma i USA for at tænke i profit omkring lyntest, som kan bremse smitte.

Det amerikanske biotekfirma Cepheid har udviklet en ny type test til Covid-19, som på 45 minutter kan vise, om man er smittet. Men blandt andre Læger uden Grænser kritiserer virksomheden for at tage voldsom overpris for den opsigtsvækkende test.

- Test er en nødvendighed for at bremse smitten, men biotekfirmaet tager fire gange så meget for testene i udviklingslande, som det burde, lyder det fra Læger uden Grænser.

- Der er under denne krise hårdt brug for en test som denne, der på kun 45 minutter kan give svar. Men testene bliver desværre langt fra tilgængelige for alle. For producenten, den amerikanske biotekvirksomhed Cepheid, har valgt at sætte prisen så højt – langt højere end produktionsprisen – at mange lande ikke kan være med, skriver Læger uden Grænser i en pressemeddelelse.

Cepheid har meldt ud, at prisen i udviklingslande bliver omkring 133 kroner per styk. Det er ifølge nødhjælpsorganisationen "en helt uoverkommelig pris i lande, hvor store dele af befolkningen lever for mindre end 14 kroner om dagen".

Læger uden Grænser fordømmer virksomhedens prispolitik og presser på for, at virksomheden afstår fra at profitere på pandemien, så også verdens fattigste lande kan få gavn af deres test.

- Lande verden over kæmper med at håndtere formodede tilfælde af Covid-19, og hvis vi skal tackle pandemien, er det essentielt at have præcise, hurtige test til at diagnosticere, så vi kan hjælpe folk, der får virussen - her og nu, siger Greg Elder, som er læge og medicinsk koordinator i Læger uden Grænser.

Læger uden Grænser og andre har analyseret prisen og er kommet frem til, at produktionsprisen ligger på omkring 20 kroner, når der produceres store mængder.

- Derfor vil Cepheid kunne sælge en test til omkring 33 kroner og stadig tjene på det. Det er uforsvarligt af Cepheid at profitere på pandemien. Tiden er ikke til at sætte prisen efter, hvad markedet kan bære, siger Sharonann Lynch, rådgiver i Læger uden Grænser.

Virkelig mange liv kunne være reddet, hvis virksomheder som Cepheid gjorde deres test tilgængelige hurtigst muligt og billigt i alle lande, fastslår nødhjælpsgruppen.

/ritzau/