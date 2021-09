Biskopper undskylder for canadiske kostskoler for indfødte

Biskopper i Canada undskylder for katolikkers rolle i at have drevet landets berygtede, tidligere kostskoler, hvor oprindelige folk led under overgreb og fejlernæring.

Det er første gang, at biskopperne giver en undskyldning.

Undskyldningen bliver givet i en pressemeddelelse fredag fra sammenslutningen The Canadian Conference of Catholic Bishops.

De stærkt kritiserede skoler begyndte med at virke i 1831. Den sidste lukkede i 1996.

På skolerne blev børn af oprindelige canadiere indskrevet med det formål, at de skulle vende deres egen kultur ryggen og tilegne sig vestlig kultur.

Børnene blev i mange tilfælde med tvang separeret fra deres familier og led af fejlernæring. De blev også udsat for fysiske og seksuelle overgreb.

En undersøgelseskommission beskrev i 2015 systemet som et "kulturelt folkedrab".

Kirken har været under pres i flere år. Mange af skolerne blev nemlig drevet af den katolske kirke.

Debatten er tiltaget efter fund af hundredvis af umærkede grave ved flere tidligere kostskoler i år.

- Vi anerkender de alvorlige overgreb, som er blevet begået af nogle medlemmer af det katolske trossamfund; fysiske, psykiske, emotionelle, spirituelle, kulturelle og seksuelle, skriver biskopperne i en meddelelse.

- Med sorg anerkender vi også oprindelige folks historiske og fortsatte traume, deres lidelser og de udfordringer, som de stadig bliver mødt af.

Paven og den katolske kirke som helhed har ikke undskyldt.

Mindst 130 af den slags skoler har igennem årene eksisteret i Canada. Omkring 150.000 børn af oprindelige folk har været indskrevet på en af dem.

I slutningen af maj blev der opdaget grave med de jordiske rester af 215 børn ved Kamloops Indian Residential School i provinsen British Columbia.

Også ved kostskolen Marieval i den østlige del af Saskatchewan er der i år gjort gruopvækkende fund. Her blev i juni fundet 751 umærkede grave.

/ritzau/Reuters