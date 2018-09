Bistandsarbejder: Tsunami kan være større katastrofe end vi aner

Svensker har boet mange år i by ramt af tsunami. Hun frygter en katastrofe og beder verden om at være klar.

Svenske Jessica Magnusson har i mange år ledet bistandsprojekter i det område af Indonesien, der er blevet ramt af en tsunami. Hun frygter, at det er meget værre, end de fleste kan forestille sig.

- Jeg tror, det her er en større katastrofe, end vi kan forstå, siger hun til det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge de foreløbige oplysninger er op mod 400 omkommet under jordskælvet og den efterfølgende tsunami. Men alt er kaos lige nu, og ingen har overblik over situationen.

Videoer har vist, hvordan flere meter høje bølger fredag slog ind over byen Palu på øen Sulawesi. Det gør Magnusson meget urolig. Hun har boet i Palu i mere end 10 år og drevet flere bistandsprojekter i området med 600.000 indbyggere.

Hun har ikke kunnet få kontakt over telefonen med nogen i området, og der er ingen reaktioner på Facebook.

- Man har fra Jakarta (Indonesiens hovedstad) forsøgt at nå Palu, men man har ikke haft held til at kontakte borgmesteren eller andre beslutningstagere. Man har derfor ingen modpart at organisere redningsarbejdet med, siger hun.

Ud over at telefonlinjerne og datatrafikken er afbrudt, så er også broer, veje, lufthavne og anden infrastruktur ramt af ødelæggelser.

Jessica Magnusson håber, at verdens store hjælpeorganisationer er forberedt på, at det kan dreje sig om en meget stor katastrofe på Sulawesi.

/ritzau/