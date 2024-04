Island laver regeringsrokade og gør Benediktsson til statsminister

Bjarni Benediktsson fra Selvstændighedspartiet bliver ny islandsk statsminister.

Det meddeler den 54-årige politiker selv på et pressemøde tirsdag ifølge det islandske medie RUV.

Dermed skal han afløse Katrin Jakobsdottir, der sidste uge meddelte, at hun vil træde tilbage for at kunne forberede sig på at blive valgt som landets næste præsident.

Der skal være præsidentvalg 1. juni.

Benediktsson er aktuelt udenrigsminister i en koalitionsregering med tre partier.

Ifølge RUV kommer meldingen fra Benediktsson, efter at der mandag aften og tirsdag morgen har været møder mellem regeringspartierne for at nå til enighed om en aftale.

Selvstændighedspartiet regnes for at være et centrum-højreparti.

Den 54-årige politiker har tidligere været statsminister fra januar til november i 2017. Han har også været finansminister i Jakobsdottirs regering.

Katrin Jakobsdottir tilhører partiet Den Grønne Venstrebevægelse. Hun har været statsminister siden 2017.

Også Fremskridtspartiet er en del af den islandske regering. Partiets formand, Sigurdur Ingi Jóhannsson, bliver finansminister.

/ritzau/