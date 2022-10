Bjergbestigere blev fanget i lavine i Himalaya: 19 døde

Mindst 19 mennesker har mistet livet, efter at de blev ramt af en lavine i den indiske del af Himalayabjergene.

Det oplyser myndigheder i landet fredag.

Lavinen fandt sted tirsdag, og på dag fire efter ulykken fortsætter redningsindsatsen trods dårligt vejr.

- 19 lig er blevet bjærget. 10 mennesker savnes fortsat, siger Ridhim Aggarwal, som er talsperson for en statslig katastrofemyndighed.

- Redningsoperationen er blevet genoptaget i dag, men kan påvirkes af dårligt vejr. Vejret er dårligt.

Ulykken er sket nær bjerget Draupadi ka Danda II. Det ligger i delstaten Uttarakhand nordpå i det store land.

Politi, redningsmyndighederne og det indiske luftvåben er involveret i eftersøgningen.

32 mennesker er indtil videre blevet ned reddet fra bjerget trods sne og regn.

Det var en gruppe bjergbestigerinstruktører og folk under oplæring, som tirsdag blev fanget i lavinen.

Sunil Lalwani, en af de ret uprøvede bjergbestigere, siger, at instruktørerne er en stor del af grunden til, at 32 mennesker indtil videre er blevet reddet.

- Vi var 50-100 meter fra toppen og havde instruktørerne foran os, da vi pludselig blev ramt af en lavine, som tog alle med sig, sagde Lalwani ifølge Hindustan Times tirsdag.

- Det skete på blot sekunder, og vi blev fanget i en sprække. På en eller anden måde var vi dog i stand til at trække vejret. Det er på grund af dem, at vi i dag er i live.

Blandt de personer, der mistede livet, er bjergbestigeren Savita Kanswal.

Hun havde for nylig gjort sig bemærket ved at bestige Mount Everest og det nærliggende bjerg Makalu på blot 16 dage, hvilket er rekord for indiske kvinder. Hun var blandt instruktørerne i gruppen.

Dødelige ulykker blandt bjergbestigere er relativt almindelige i Himalayabjergene, som blandt andet tæller Everest og flere andre af verdens højeste tinder.

/ritzau/AFP