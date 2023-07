Bjørn dræbte jogger i Italien. Nu skal domstol afgøre dens skæbne

En usædvanlig sag skal i dag for retten i Italien. I april blev en mand i Italien dræbt af en bjørn, og nu skal domstolen altså afgøre, om bjørnen skal aflives.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er det første gang, at et bjørneangreb i Italien har haft dødelig udgang.

Den 26-årige mand var ude at løbe på en skovsti i regionen Trentino-Alto Adige i det nordlige Italien, da han pludselig blev angrebet af den 17-årige bjørn, som af myndighederne var kendt som JJ4, men som offentligheden kender som Gaia.

Bjørnen blev fanget af myndighederne, og efterfølgende viste en retsmedicinsk rapport, at ja, det var hunbjørnen JJ4, der havde dræbt manden. Det skriver blandt andre CNN.

De lokale myndigheder besluttede, at bjørnen skulle aflives, men det blev mødt af protester. Dyrerettighedsaktivister mente, at aflivningen mest var af hensyn til menneskets retsfølelse og uden nogen egentlig rationel begrundelse. Det var myndighedernes skyld, at mennesker var i fare for at blive angrebet, lød det fra dyrerettighedsforkæmperen Annamaria Procacci.

Aflivningen af bjørnen blev derfor udskudt, og nu skal en italiensk domstol så afgøre bjørnens skæbne.

Også i 2020 angreb bjørnen JJ4 en far og søn, og også dengang blev det i første omgang afgjort, at den skulle aflives. Beslutningen blev dog omgjort, og i stedet blev en gps fastmonteret på bjørnen, så dens færden kunne overvåges. Men kort før angrebet i april i år døde batteriet i gps’en.

Bjørnen JJ4 er ifølge BBC ikke den eneste bjørn, som risikerer at blive aflivet. Også den 18-årige bjørn MJ5, som angreb en mand i marts, da han gik tur med sin hund, står til at blive aflivet. Det er dog endnu ikke lykkedes myndighederne at fange bjørnen.

Går man tilbage i tiden, finder man flere eksempler på dyr, som er blevet stillet for retten for deres ugerninger. Det fremgår af E. P. Evans’ værk “The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals” fra 1906, som det amerikanske medie Wired omtalte i 2014.

I bogen giver Evans flere eksempler på retssager. I 1379 dræbte en svineflok en mand på et fransk kloster, og det blev svinene dømt til døden for ved en retssag. I 1457 blev en so, også i Frankrig, dømt til hængning, efter at den havde slået en 5-årig dreng ihjel.