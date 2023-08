Bjørneangreb sender to svenske jægere på sygehus

En bjørn har angrebet to jægere i Ljusdal i det centrale Sverige. Det bekræfter lokale myndigheder over for tv-stationen SVT.

Begge jægere er indlagt. Det er endnu uklart, hvor alvorlige skader de har fået.

Bjørnen blev skudt og dræbt i forbindelse med angrebet. Det oplyser regionsstyrelsen i regionen Gävleborg, hvor de to jægere blev angrebet.

- Vi har haft en kollega på stedet, men vi har ikke så meget information, siger talsperson Sandra Wahlund.

Mandag lød startskuddet for årets bjørnejagt i Sverige. I alt er der givet tilladelse til, at jægere må nedlægge 649 bjørne i de regioner i Sverige, hvor bjørnene lever. Det er 27 flere end sidste år.

I Gävleborg må der højst nedlægges 140 bjørne.

Kort før klokken 8 mandag morgen, da jagten havde været i gang i få timer, var der skudt de første 18 bjørne rundt om i Sverige. Det skriver Aftonbladet.

Jagten varer i nogle regioner frem til 15. oktober. Andre steder slutter den tidligere, hvis man når op på det maksimale antal bjørne, der må skydes.

I år ventes bjørnejagten at være hurtigere overstået end tidligere, fordi det for første gang er tilladt at bruge jagthunde og at lokke bjørnene frem med mad.

/ritzau/TT