Blå bog: Donald Trump

* Navn: Donald John Trump.

* Alder: 74 år (født 14. juni 1946).

* Fødested: Queens, New York.

* Politisk parti: Det Republikanske Parti.

* Civilstand: Gift med Melania Trump siden 2005. Han har en søn med hende og fire børn fra to tidligere ægteskaber.

Uddannelse:

* 1968: Bachelorgrad i økonomi fra University of Pennsylvania.

Karriere:

* Begyndte under uddannelsen at arbejde for farens ejendomsfirma.

* 1971: Overtog virksomheden og omdøbte den senere til The Trump Organization.

* 2000: Præsidentkandidat for Reformpartiet uden at blive nomineret.

* 2004-2015: Deltog i tv-showet "The Apprentice" (på dansk "Hyret eller Fyret"), hvor deltagere kæmpede om en ledende stilling hos Trump.

* 2016: Valgt for Republikanerne som USA's 45. præsident.

Kilder: Business Insider og Biography.com.

