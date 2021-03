BLÅ BOG: George Floyd - den milde kæmpe

George Floyd døde 25. maj sidste år. En hvid politibetjent havde sit knæ på Floyds hals i næsten ni minutter. Det viser videooptagelser fra episoden.

Navn: George Floyd.

Alder: Han blev 46 år.

Fødested: North Carolina. Familien flyttede senere til Houston, Texas, hvor George Floyd voksede op.

Uddannelse: John Yates High School i Texas. Her kom han på skolens fodboldhold og blev på grund af sin højde og drøjde kendt under øgenavnet "Gentle Giant", eller "Den milde kæmpe".

Fra 1993 til 1995 gik han på South Florida State College i Florida, hvor han spillede amerikansk fodbold og basketball.

Karriere: George Floyd flyttede i 2014 til Minneapolis, efter at han havde afsonet en dom på fem års fængsel for væbnet røveri i Houston. Han ville ifølge venners udsagn begynde på en frisk.

I Minneapolis fik han job som sikkerhedsvagt og altmuligmand på restaurant Conga Latin Bistro.

Da restauranten som følge af covid-19 pandemien lukkede i foråret 2020, blev George Floyd afskediget.

Den dag han døde, var han forinden af en butiksekspedient blevet anmeldt til politiet for at have brugt en angiveligt forfalsket dollarseddel.

Familie: George Floyd har en datter sammen med en tidligere samlever i Houston. George Floyd har en bror, Philonise Floyd.

Kilder: CNN.com, The Guardian.

/ritzau/