Blå bog: Recep Tayyip Erdogan

Blå Bog om Recep Tayyip Erdogan - Tyrkiets magtfulde præsident:

* Født 26. februar 1954 (66 år).

* Leder af Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP) siden 2001 og præsident i Tyrkiet siden 2014.

* Premierminister i Tyrkiet fra 2003 til 2014.

* Erdogan har skabt sig en stærk position ved i mange år at stå i spidsen for en bevægelse, der har udmanøvreret de magthavere, som ønsker et verdsligt og vestligt præget Tyrkiet.

* Han blev kendt i hele Tyrkiet, da han som borgmester i Istanbul gennemførte sociale forbedringer for tilflyttere fra landområderne.

* Til forskel fra mange politikere i den traditionelle elite voksede Erdogan op i et fattigt kvarter og solgte limonade og sesamboller for at hjælpe sin familie. Han begyndte tidligt på politisk arbejde og tog sideløbende en universitetsgrad i driftsledelse.

* Efter at han blev Istanbuls borgmester i 1994, talte Erdogan åbent om at gøre Tyrkiet til en islamisk stat. I 1997 fik han ti måneders fængsel for at have opildnet til religiøst had. Han blev løsladt efter fire måneder.

* Erdogan har konsolideret sin magt ved at retsforfølge og fyre titusindvis af offentligt ansatte og lukke mange medier efter et kupforsøg i 2017.

Kilder: BBC, Reuters, AFP, Al-Jazeera og The Guardian

