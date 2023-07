Blæsere, springvandsbad og afkølende mudder: Billeder viser, hvordan europæerne håndterer hedebølgen

Temperaturerne i Europa slår rekorder, og flere mennesker bliver hver dag hårdt ramt af den hedebølge, der lige nu skyller ind over kontinentet.

Kristeligt Dagblad har samlet en række billeder fra flere steder i Europa, der viser, hvordan de forskellige lande håndterer varmen.

Spanien: Natur hårdt ramt af tørke, varme og skovbrande

Den europæiske hedebølge rammer særligt Spanien hårdt og har ført til store konsekvenser for mennesker, natur og dyreliv.

Foto: Borja Suarez/Reuters/Ritzau Scanpix.

Skovbrande har raseret den spanske ferieø La Palma siden lørdag, og flere end 300 brandmænd kæmper for at slukke brandene, der allerede har forårsaget store ødelæggelser af huse og skovarealer. På billedet ses brandmænd forsøge at slukke ildebrande i Tijarafe, en by på La Palma.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge flere klimaforskere forventes skovbrande at blive hyppigere og voldsommere i takt med klimaforandringerne.

Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix.

Det er ikke kun mennesker, der lider under de høje temperaturer. I Madrid har dyrepassere arbejdet på højtryk for at helbrede dyr, der er blevet hårdt ramt af hedebølgen. Her er det en ung tårnfalk på et dyrehospital i Tres Cantos-regionen.

Flere af landets fugle har fået akut hedeslag som følge af de stigende temperaturer, og antallet stiger løbende, efterhånden som landets temperatur når nye højder.

Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix.

Spanien er plaget af ekstrem tørke og manglende nedbør, der har konsekvenser for landets landbrug og landskab. Her ses en forladt bådrampe ved en udtørret flod i Tablas de Daimiel i Castilla La Mancha-regionen.

Spørgsmålet om, hvordan man skal håndtere tørken, splitter de politiske partier op til parlamentsvalget på søndag.

Grækenland: Turistattraktioner lukker

Foto: Angelos Tzortzinis/AP/Ritzau Scanpix.

Mange steder i Grækenland er temperaturerne så høje, at det også går ud over turismen - en vigtig indtægtskilde for landet. Her deler Røde Kors-frivillige vand ud til turister, der besøger Akropolis i den græske hovedstad Athen.

På grund af varmen har landets kulturministerium besluttet at lukke for adgangen til det arkæologiske område i de timer på dagen, hvor det er mest varmt; fra middagstid til klokken 17.

Foto: Stelios Misinas/Reuters/Ritzau Scanpix.

Også Grækenland er plaget af skovbrande grundet tørken. Her evakueres heste fra en rideskole i Kalyvia nær Athen, efter at skovbrande opstod i området.

Litauen: Folk bader i springvand

Litauen er ikke nær så hårdt ramt af hedebølgen som andre europæiske lande, men varmen har stadig indvirkning på landets indbyggere.

Foto: Mindaugas Kulbis/AP/Ritzau Scanpix.

Her ses en ung pige bade i et springvand i Vilnius, Litauen.

Temperaturene i Litauen er ifølge myndighederne kommet op på 32 grader og kan komme endnu højere op.

Kroatien: Mudder på kroppen og tilflugt i bjergene

I Kroatien forsøger folk sig med alternative måder at bekæmpe heden på.

Foto: Antonio Bronic/Reuters/Ritzau Scanpix.

Et par har smurt sig ind i mudder for at beskytte sig mod den bagende sol. Billedet er taget på stranden i den kroatiske by Nin.

Temperaturerne forventes at nå helt op på 40 grader i Kroatien.

Foto: Denis Lovrovic/AFP/Ritzau Scanpix.

For at undslippe de høje temperaturer vælger nogen at søge tilflugt mod højere og køligere tinder. Her sidder et vennepar i en skov ved Medvednica-bjerget (1035 meter over havets overflade), der ligger nær byen Zagreb.

Italien: Ekstra solcreme og store blæsere

Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix.

Flere steder i Rom har man installeret store blæsere på offentlige steder for at modarbejde hedebølgen - som her foran indgangen til Colosseum.

Solen står skarpt, og temperaturerne er kommet op over 40 grader.

Foto: Yara Nardi/Reuters/Ritzau Scanpix.

Det er noget, som søstrene Matilde og Angelica Aureli, henholdsvis 15 og 17 år, bestemt kan mærke. Her sidder de under en paraply i en park i Rom.

De to søskende er født med albinisme og må derfor beskytte deres særligt sensitive hud med specielle paraplyer, solbriller og ekstra lag solcreme.