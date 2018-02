To blinde passagerer styrter i døden fra fly mod New York

To mænd, der havde skjult sig i hjulrummet på et fly i Ecuador, faldt ud og blev dræbt, da maskinen lettede.

To blinde passagerer mistede livet, da de mandag faldt ud af et fly, som lige var lettet fra byen Guayaquil i Ecuador.

De to mænd havde tilsyneladende forsøgt at gemme sig i flyets hjulrum, skriver avisen El Universo mandag.

Da landingsstellet kom op, faldt de to mænd ud på startbanen i lufthavnen.

- To personer var kommet ind ind i hjulrummet, og da flyet lettede, blev de enten kastet ud af landingsstellet, eller også blev de bange (og hoppede ud, red.), siger en myndighedsperson til et lokalt medie ifølge nyhedsbureauet AFP

Efterfølgende blev trafikken i lufthavnen indstillet i halvanden time, mens de to lig blev fjernet, oplyser luftfartsmyndighederne i Ecuador.

Flyet fra luftfartsselskabet Latam var på vej mod New York. Maskinen blev beordret tilbage til Guayaquil for at blive undersøgt, skriver AFP.

Latam beklager i en udtalelse den tragiske hændelse og udtrykker medfølelse med ofrene.

- Vi samarbejder med myndighederne om at fastslå årsagen til ulykken, siger Latams direktør, Manuel van Oordt.

Tilsvarende hændelser er set før og oftest med dødelig udgang.

I 2015 blev der på en bygning i London fundet et lig af en mand. Efter alt at dømme var han faldet ud af hjulrummet på et British Airways-fly, kort før det skulle lande.

Chancerne for at overleve i landingsstellet er små på grund af den voldsomme kulde på minus 30-40 grader samt den ringe iltforsyning i over ti kilometers højde.

I 2015 overlevede en indonesisk mand dog en fire timer lang flyvetur i landingsstellet på et Boeing-fly.

Femten år tidligere lykkedes det endnu mere mirakuløst en mand at overleve en næsten otte timer lang flyvetur fra stillehavsøen Papeete til Los Angeles på samme måde.

Manden blev fundet af en flymekaniker og straks bragt på hospitalet.

Hans kropstemperatur var ved ankomsten til hospitalet nede på 29 grader, hvad der i sig selv regnes for dødeligt.

/ritzau/