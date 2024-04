Blinken afviser flere gange at tale om muligt israelsk angreb

Mens resten af verden spekulerer, vælger USA's udenrigsminister, Antony Blinken, at møde meldingerne om et israelsk angreb i Iran fredag med ganske få ord.

En række gange afviser han således på et møde blandt G7-industrilandene i Italien fredag at udtale sig om emnet.

Iranske statsmedier meldte fredag om eksplosioner nær byen Isfahan, men hændelsen har været omgærdet af uvished.

Nu verden venter på svar på, om det var Israels varslede angreb på Iran som gengældelse for et iransk angreb i weekenden.

- Jeg kommer ikke til at udtale mig om de omtalte begivenheder, siger Blinken.

- Det eneste, som jeg kan sige er, at for vores del og for hele G7 så er fokus på deeskalering, lyder det videre fra udenrigsministeren.

Blinker gentager dog, at "USA ikke har været involveret i nogen offensive operationer".

I en række medier har amerikanske embedsmænd udtalt, at USA blev advaret på forhånd af Israel.

Ifølge Italiens udenrigsminister fik G7-landene fredag af USA at vide, at amerikanerne "i sidste øjeblik" var blevet informeret af Israel om et forestående droneangreb på Iran. Det skriver nyhedsbureauet AP.

De meldinger ønsker Blinken hverken at be- eller afkræfte.

Efter gentagne spørgsmål fra journalister siger han, at han ikke har yderligere at tilføje til sagen.

- Jeg kommer til at være utroligt kedelig og ikke redde din dag ved igen at sige, at jeg ikke kommer til at sige noget om det, der er blevet rapporteret om, siger Blinken henvendt til en journalist.

Herefter gentager han budskabet om, at USA og G7-landene ønsker "deeskalering".

Hverken den israelske hær eller regering har udtalt sig om det mulige angreb.

I iranske statsmedier er det blevet beskrevet, at flere droner blev skudt ned, og at der blev hørt eksplosioner nær byen Isfahan. En iransk embedsmand sagde til Reuters, at eksplosionerne skyldtes luftværn.

Men iranske medier og embedsmænd har nedtonet hændelsen og sagt, at der ikke er planer om gengældelse. De har også henvist til angrebet som udført af "infiltratorer" snarere end Israel.

